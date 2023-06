Wall Street koerst af op licht hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag in afwachting van het rentebesluit van de Fed licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.374,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.061,92 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 13.599,04 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteren hoger terwijl beleggers wachten op de bevestiging dat de Federal Reserve de rente ongewijzigd laat. Markten ramen de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente ongewijzigd zal laten op 90 procent, met name vanwege het nieuws van dinsdag dat de inflatie vorige maand zijn laagste niveau in twee jaar heeft bereikt. "Amerikaanse aandelen hebben het de laatste tijd er moeilijk gehad op 'Fed-dagen'. In feite heeft de S&P de afgelopen zes 'Fed-dagen' gemiddeld een eendaagse daling van meer dan 1 procent laten zien, en die dalingen kwamen voornamelijk in het laatste uur van de handel, volgend op de persconferenties van Fed-voorzitter Powell", zei Bespoke Investment Group. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 7,2 procent. De marktindex steeg van 194,7 naar 208,8. De Amerikaanse producentenprijzen zijn in mei op maandbasis gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,3 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de Empire State index, de importprijzen, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de industriële productie en de bedrijfsvoorraden later op de dag. Bedrijfsnieuws De Europese Commissie heeft Google woensdag op de hoogte gebracht dat het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de mededingingsregels. De Commissie verdenkt Google ervan dat het sinds ten minste 2014 in de markt voor online advertenties zichzelf bevoordeelde en concurrenten tekort heeft gedaan. Mocht de Commissie tot de conclusie komen dat Google inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld, dan zou Brussel Google kunnen verplichten een deel van haar diensten af te stoten. Google zou bijvoorbeeld zijn verkooptools, DFP en AdX, kunnen afstoten, zei eurocommissaris Vestager. Daarmee zou een einde gemaakt kunnen worden aan de belangenverstrengeling. Het aandeel Alphabet daalde 0,8 procent. Oracle steeg aanvankelijk sterk na kwartaalcijfers maandag nabeurs, maar de cloudspecialist zag de koerswinst teruglopen en sloot uiteindelijk maar 0,2 procent hoger. Woensdag won het aandeel 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

