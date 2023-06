Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed, hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 464,94 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 16.310,79 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.328,53 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.602,74 punten.

De winsten bleven bescheiden, in aanloop naar het rentebesluit van de Fed. Beleggers ramen de kans dat de Fed de rentetarieven ongewijzigd laat inmiddels op 98 procent.

"De markt prijst momenteel nog maar één renteverhoging in juli in, dus elke indicatie dat dit er meer, of minder, zullen zijn, kan tot een grote reactie leiden", waarschuwde Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in april op maandbasis is gestegen met 1,0 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 0,2 procent.



De Britse industrie produceerde in april 0,3 procent minder dan in maart en de export steeg in in april op maandbasis met 3,4 procent, terwijl de import met 1,4 procent daalde.

De euro/dollar noteerde op 1,0850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0788 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

Olie noteerde woensdag fractioneel lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Shell gaat aandeelhouders beter belonen, terwijl de energiereus op de kosten let en minder zal investeren. De klimaatambities werden vandaag herhaald. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Colruyt heeft in de tweede helft van het boekjaar 2022-2023 de winst minder sterk zien dalen dan in de eerste zes maanden. Voor dit jaar gaat Colruyt uit van een stijging van het bedrijfs- en nettoresultaat "in belangrijke mate". Tot slot meldde Colruyt dinsdagavond dat Jef Colruyt het dagelijkse bestuur overdraagt aan Stefan Goethaert. De koers van het aandeel Colruyt steeg circa 10,0 procent.

Casino Guichard-Perrachon, heeft een voorstel ontvangen van een groep Franse ondernemers voor een kapitaalinjectie van maximaal 1,1 miljard euro. Het aandeel noteerde bijna 23,0 procent hoger.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 4,1 procent, Kering steeg 1,8 procent, terwijl Alstom 1,7 procent daalde.

In Frankfurt won Zalando 4,6 procent, Daimler Truck steeg 1,8 procent en Infineon Technologies noteerde 1,2 procent hoger. MTU Aero Engines daalde 1,2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.388,77 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.