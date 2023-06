AEX sluit hoger in afwachting van rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na de meevallende inflatiecijfers uit de VS, die vertrouwen geven dat de Fed vanavond niet met onaangename verrassingen rond het monetaire beleid op de proppen komt. De AEX sloot 0,5 procent hoger op 771,41 punten. Vooruitlopend op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond, ging de aandacht van beleggers vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van mei, die op dinsdag verschenen. Daarin bleek een vertraging zichtbaar. "Beleggers reageren positief op de cijfers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De kans dat de Fed een pas op de plaats maakt met hun renteverhogingen is na de cijfers van gisteren toegenomen." Toch lijkt voorzichtigheid bij beleggers de koerswinsten te beperken. "De markt prijst momenteel nog maar één renteverhoging in juli in, dus elke indicatie dat er meer komen kan een grote reactie geven", waarschuwde Deutsche Bank. De kans dat de Fed vanavond de beleidsrente verder zal verhogen, wordt door de markt op dit moment ingeprijsd op slechts 1 procent, zo blijkt uit de CME FedWatch Tool. "Wij verwachten dat de Fed de beleidsrente na de afgelopen 15 renteverhogingen voorlopig niet meer zal verhogen. De desinflatie in de VS is nu voldoende om de voet van het rempedaal te halen", aldus Wiersma van ING. "Er is nog geen punt bereikt waarop de centrale bank de teugels echt kan laten vieren", aldus CIO Eddy Vataru van Osterweis. "Het zal nog wel even duren voordat zo'n periode aanbreekt." De Europese mededingingswaakhond zegde intussen Google de wacht aan. Het Amerikaanse bedrijf heeft teveel invloed op de online-advertentiemart en zal mogelijk activiteiten moeten afstoten om belangenverstrengeling te voorkomen. Wall Street trapte op de rem bij de opening, maar staat inmiddels toch licht hoger, nadat de Amerikaanse producentenprijzen in mei sterker dan verwacht daalden, waardoor de inflatie op jaarbasis van 2,3 naar 1,1 procent zakte, en van de kernprijzen van 3,3 naar 2,8 procent.



In de namiddag bleek dat de Amerikaanse ruwe oliereserves afgelopen week met bijna 8 miljoen vaten zijn gestegen, wat voor een deel kwam doordat de raffinaderijen op wat minder volle toeren draaiden. De olieprijs beperkte de eerdere stijging vervolgens tot een toename van 0,7 procent tot 69,88 dollar. Het muntpaar euro/dollar zit in de lift nu de vrees voor meer renteverhogingen voor de Fed afneemt, en koerste rond een niveau van 1,0852. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen was DSM Firmenich de sterkste stijger met 2,8 procent. Het aandeel lag de afgelopen periode juist erg slecht. Ook staalgigant ArcelorMittal steeg, met 1,4 procent. Randstad was één van de weinige dalers met een min van 2 pocent. Toezichthouder ACM is akkoord met de overname van Aegon Nederland door ASR. De twee verzekeraars sloten beide 0,7 hoger. Prosus eindigde vrijwel vlak na voorlopige cijfers, waaruit bleek dat de winst in het afgelopen boekjaar onder druk stond. Voor ING kwam dit niets als een verrassing. Shell steeg licht na de beleggersdag vandaag in New York. Shell zal zijn aandeelhouders beter gaan belonen door beter op de kosten en de investeringen te letten, maar wil ook minder uitstoten. In de AMX was staalbedrijf Aperam een sterke stijger, met 2,6 procent koerswinst. Ook AMG zat bij de winnaars, maar kunstmestbedrijf OCI leverde juist 3 procent in. Just Eat Takeaway won 2,4 procent en Basic-Fit 1,7 procent. De fitnessketen wist een bestaande kredietfaciliteit tot uiterlijk 2029 te verlengen en uit te breiden met 50 miljoen euro. Bovendien verhoogde KBC Securities het advies van Houden naar Accumuleren met een koersdoel van 40,00 euro. Onder de kleinere aandelen won Azerion 14,0 procent, terwijl CM.com 5 procent daalde. GameDistribution van Azerion werkt samen met Moonlander om hun AI-technologie voor de game-industrie te introduceren. De nieuwe technologie zou het makkelijker en goedkoper maken om 3D-games te maken, terwijl ook de kwaliteit en variatie van de games verbetert.



Tussenstanden Wall Street Rond sluitingstijd in Amsterdam stond de S&P500 index 0,3 procent hoger op 4.380,54 punten. Bron: ABM Financial News

