Volkswagen winstgevender met minder modellen en opties

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen wil zijn rendement verhogen tot 6,5 procent van de omzet, waardoor de winst moet stijgen met ongeveer 10 miljard euro in 2026, onder andere door het aantal modellen en keuze-opties te verminderen en meer merken gezamenlijk te produceren. Die nieuwe doelen maakte de Duitse autofabrikant woensdagmiddag bekend. De doelen zijn volgens CEO Thomas Schäfer "erg ambitieus, maar haalbaar". Zij moeten worden bereikt door gebruik te maken van synergievoordelen en kostenbesparingen in alle divisies. Stephan Wollenstein gaat de reorganisatie leiden. "We zijn het er allemaal over eens dat we de beoogde besparingen moeten bereiken zonder cao-lonen te verlagen of banen te schrappen", zei voorzitter van de Ondernemingsraad Daniela Cavallo. Volkswagen gaat zich meer richten op modellen die veel worden verkocht, terwijl modellen met kleinere volumes zoals de Volkswagen Arteon gaan verdwijnen. "We zullen ons richten op een klein aantal kernmodellen Volkswagen. Dit zal de complexiteit verminderen en hogere winsten opleveren." Het aantal opties in de nieuwe ID.7 zal 99 procent kleiner zijn dan bij een Golf 7, aldus het bedrijf. In de Volume brand-groep zullen de onderdelen Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, SEAT/CUPRA en Škoda nauw samenwerken, waarbij het principe van meerdere merken en autoplatforms per fabriek meer systematisch zal worden toegepast. Zo worden de Volkswagen Passat en de Škoda Superb gezamenlijk ontwikkeld en geproduceerd, wat meer dan 600 miljoen euro aan kosten bespaart op termijn. Bron: ABM Financial News

