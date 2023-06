Futures wijzen op vlakke opening van Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Rond half twee noteerden de futures op de S&P 500 0,2 procent hoger. Vooruitlopend op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond, ging dinsdag de aandacht van beleggers uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van mei. Daarin bleek een vertraging zichtbaar. "Beleggers reageren positief op de cijfers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De kans dat de Fed een pas op de plaats maakt met hun renteverhogingen is na de cijfers van gisteren toegenomen." De kans dat de Fed vanavond de beleidsrente verder zal verhogen, wordt door de markt op dit moment ingeprijsd op slechts 5 procent, zo blijkt uit de CME FedWatch Tool. "Wij verwachten dat de Fed niet meer zal verhogen. De desinflatie in de VS is nu voldoende om de voet van het rempedaal te halen", aldus Wiersma. Beleggers positioneren zich voor een pauze bij de Fed, zo ziet ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. De cijfers van dinsdag zouden de Fed "genoeg zelfvertrouwen moeten geven om vandaag de pauzeknop in te drukken". Verstraete verwacht geen al te grote bewegingen meer in aanloop naar het rentebesluit van vanavond. De markt houdt wel rekening met een "havikachtige" pauze bij de Fed, wat kan betekenen dat extra verhogingen in de toekomst alsnog nodig zijn. Beleggers vrezen dat dit dan de winsten en koersen van bedrijven onder druk zet of mogelijk zelfs een recessie in de VS kan veroorzaken. De euro/dollar noteert woensdagmiddag op 1,0800. De olieprijzen stijgen met ruim een procent. Bedrijfsnieuws De Europese Commissie heeft Google woensdag op de hoogte gebracht dat het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de mededingingsregels. De Commissie verdenkt Google ervan dat het sinds ten minste 2014 in de markt voor online advertenties zichzelf bevoordeelde en concurrenten tekort heeft gedaan. Het voorlopige standpunt van de Commissie is daarom dat alleen de verplichte afstoting door Google van een deel van deze diensten de mededingingsbezwaren wegneemt. Welke onderdelen verkocht zouden moeten worden, zei de Commissie niet. Het aandeel Alphabet lijkt 0,4 procent lager te gaan openen. Grondstoffen en industrieaandelen stegen dinsdag het sterkst. Nutsbedrijven, die vaak als defensief worden beschouwd, eindigden als enige sector in het rood. Oracle steeg aanvankelijk sterk na kwartaalcijfers maandag nabeurs, maar de cloudspecialist zag de koerswinst teruglopen en sloot uiteindelijk maar 0,2 procent hoger. Vanmiddag komt Kroger nog met kwartaalcijfers en vanavond doet Adobe de boeken open. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.369,01 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.212,12 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.572,32 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.