SAP-oprichter verkoopt pluk aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hasso Plattner, mede-oprichter en lid van de raad van toezicht van SAP, wil tot 1,46 miljoen aandelen SAP verkopen in het komende jaar. Dat blijkt woensdag uit een melding bij de toezichthouder. Het aandeel is op dit moment ongeveer 125 euro waard, zodat de verkoop een bedrag rond de 180 miljoen euro zou kunnen opleveren. Ongeveer de helft van deze aandelen moet voor 13 december verkocht zijn en de rest voor 15 juli 2024, meldde Plattner in zijn verkoopplan. Bron: ABM Financial News

