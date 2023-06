Update: Europese waakhond dreigt Google op te knippen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Google woensdag op de hoogte gebracht dat het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de mededingingsregels. De Commissie verdenkt Google ervan dat het sinds ten minste 2014 in de markt voor online advertenties zichzelf bevoordeelde en concurrenten tekort heeft gedaan. Google is aan beide kanten van de online advertentiemarkt actief met zijn advertentieserver voor uitgevers en met zijn tools voor het inkopen van advertentieruimte en heeft ook aan beide kanten een dominante positie. Bovendien beheert het de grootste advertentie-exchange Adx, en dit leidt tot belangenverstrengeling, vindt de Commissie. Er is op zich niets mis met dominant zijn, benadrukte eurocommissaris Margrethe Vestager woensdag. "Wat ons onderzoek echter heeft uitgewezen, is dat Google misbruik lijkt te hebben gemaakt van haar marktpositie." Mocht de Commissie tot de conclusie komen dat Google inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld, dan zou Brussel Google kunnen verplichten een deel van haar diensten af te stoten. Google zou bijvoorbeeld zijn verkooptools, DFP en AdX, kunnen afstoten, zei Vestager. Daarmee zou een einde gemaakt kunnen worden aan de belangenverstrengeling. De Commissie benadrukte dat het heeft samengewerkt met andere Europese toezichthouders en ook contact heeft gehad met het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten en de Competition and Markets Authority van het VK. "Google krijgt nu de gelegenheid om op onze zorgen te reageren en daarna gaan we verder met ons werk", aldus de Europese waakhond. Update: om toelichting eurocommissaris Vestager toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.