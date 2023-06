Aandeel Toyota piekt na plannen voor elektrische auto's Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Toyota steeg woensdag naar het hoogste niveau in 16 maanden, nadat de Japanse autofabrikant aankondigde om elektrische auto's op batterijen van de nieuwe generatie wereldwijd uit te rollen, met een volledige lijn van nieuwe modellen die in 2026 op de markt zal komen. Het aandeel steeg ruim 6 procent tot het hoogste niveau sinds begin 2022. In de afgelopen dagen zat het aandeel ook al in de lift. De Japanse autofabrikant gaf maandag een update over zijn plannen voor elektrisch rijden. Er werden onder meer batterijen van de volgende generatie gepresenteerd, waarmee een actieradius van 1.000 kilometer zou moeten worden bereikt. Daarmee is de actieradius ruim twee keer zo groot als in het huidige topmodel, de bZ4X, terwijl de batterij 20 procent minder zal kosten. Ook meldde Toyota een "technologische doorbraak" in solid-state-batterijen, die vanaf 2027 of 2028 op de markt zouden moeten komen Daarnaast presenteerde Toyota plannen voor waterstofbrandstofcellen. De basisdoelstelling is om in 2026 1,5 miljoen elektrische auto's te verkopen en in 2030 3,5 miljoen stuks. Volgens analist Arifumi Yoshida van Citi Research heeft Toyata aanzienlijke vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van batterijen. Volgens commentator Stephen Wilmot loopt Toyota nog steeds achter met elektrisch rijden, maar hoeven beleggers zich geen zorgen meer te maken of het bedrijf wel de goede kant opgaat. Bron: ABM Financial News

