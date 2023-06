Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit van vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 465,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 16.125,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.344,54 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.618,14 punten.

Vooruitlopend op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond, ging de aandacht van beleggers vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van mei, die op dinsdag verschenen. Daarin bleek een vertraging zichtbaar.

"Beleggers reageren positief op de cijfers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De kans dat de Fed een pas op de plaats maakt met hun renteverhogingen is na de cijfers van gisteren toegenomen."

De markt houdt wel rekening met een "havikachtige" pauze bij de Fed, wat kan betekenen dat extra verhogingen in de toekomst alsnog nodig zijn. Beleggers vrezen dat dit dan de winsten en koersen van bedrijven onder druk zet of mogelijk zelfs een recessie in de VS kan veroorzaken.

"Er is nog geen punt bereikt waarop de centrale bank de teugels echt kan laten vieren", aldus CIO Eddy Vataru van Osterweis. "Het zal nog wel even duren voordat zo'n periode aanbreekt."

De Britse industrie produceerde in april op maandbasis 0,3 procent minder dan in maart, terwijl de verwachting op een daling met 0,1 procent wees. De Britse export steeg in april met 3,4 procent, terwijl de import met 1,4 procent daalde, waarmee het tekort op de handelsbalans met bijna 11 miljard Britse pond daalde.

De industrie in de eurozone heeft in april 1,0 procent op maandbasis meer geproduceerd. Op jaarbasis steeg de productie in de eurozone in april met 0,2 procent.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de producentenprijzen over mei en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

Voor de producentenprijzen wordt een daling verwacht van 0,1 procent op maandbasis tegen een plus van 0,2 procent in april.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 70,03 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 75,01 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0786 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0791 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell gaat aandeelhouders beter belonen, terwijl de energiereus op de kosten let en minder zal investeren. De klimaatambities werden vandaag herhaald. De koers van het aandeel Shell noteerde 0,6 procent hoger.

Colruyt heeft in de tweede helft van het boekjaar 2022-2023 de winst minder sterk zien dalen dan in de eerste zes maanden. Voor dit jaar gaat Colruyt uit van een stijging van het bedrijfs- en nettoresultaat "in belangrijke mate". Tot slot meldde Colruyt dinsdagavond dat Jef Colruyt het dagelijkse bestuur overdraagt aan Stefan Goethaert. De koers van het aandeel Colruyt steeg in Brussel met bijna 11 procent.

Casino Guichard-Perrachon, heeft een voorstel ontvangen van een groep Franse ondernemers voor een kapitaalinjectie van maximaal 1,1 miljard euro. De koers van het aandeel Casino liep met 17 procent op.

Op de beurzen van Parijs en Frankfurt noteerden het merendeel van de hoofdaandelen hoger. Ook woensdag dikte de koers van het aandeel Teleperformance stevig aan, met 2,2 procent. Het aandeel Renault steeg in Parijs 3,0 procent en was daarmee de sterkste stijger.

In Frankfurt liep de koers van het aandeel Continental 2,6 procent op. Die van Deutsche Post steeg met 2,8 procent en van Porsche met 3,0 procent. Berenberg gaf een koopadvies voor Porsche af.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.369,01 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 13.573,32 punten. De Dow Jones-index steeg 0,4 procent naar 34.212,12 punten.