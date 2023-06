Groen licht ACM voor overname Aegon Nederland door ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeringsmaatschappij ASR Nederland mag Aegon Nederland overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt woensdag besloten. Er blijft voldoende concurrentie over in de markten waarop deze bedrijven nu allebei actief zijn, aldus de waakhond. Het aandeel ASR noteert woensdag 1,1 procent hoger op 39,05 euro. Aegon stijgt 1,4 procent naar 4,58 euro. Bron: ABM Financial News

