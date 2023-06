IEA verwacht piek olievraag voor einde decennium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de wereldwijde vraag naar olie zal de komende jaren bijna tot stilstand komen en nog dit decennium een hoogtepunt bereiken. Dit stelde het Internationaal Energie Agentschap woensdag in een maandrapport. De Chinese olieconsumptie zal na een aanvankelijk opgekropt herstel gaan vertragen, denkt het agentschap. "De verschuiving naar een schone energie-economie komt in een stroomversnelling, met een piek in de wereldwijde vraag naar olie voor het einde van dit decennium als elektrische voertuigen, energie-efficiëntie en andere technologieën zich ontwikkelen", zei IEA-directeur Fatih Birol. In het laatste marktrapport voor de middellange termijn, dat woensdag is gepubliceerd, voorspelt het agentschap dat de wereldwijde vraag naar olie onder de huidige markt- en beleidsomstandigheden vanaf 2022 met 6 procent zal stijgen tot 105,7 miljoen vaten per dag in 2028, dankzij vooral de petrochemische- en luchtvaartsector. De jaarlijkse groei van de vraag zal echter afnemen van 2,4 miljoen vaten per dag dit jaar tot 400.000 vaten per dag in 2028. Aan de aanbodzijde verwacht het IEA dat olieproducenten buiten de OPEC+ de capaciteitsuitbreidingsplannen op middellange termijn zullen domineren. Hierbij moet vooral worden gedacht aan Amerikaanse producenten. Het IEA bleef wijzen op de forse investeringen in de winning van olie, de zogeheten Upstream, waarvan het voorspelt dat deze in 2023 het hoogste niveau zullen bereiken sinds 2015 met 528 miljard dollar. De stijgende populariteit van elektrische auto's, deels ook gedreven door strengere regels voor uitstoot, zal naar verwachting de jaarlijkse groei van de vraag naar olie flink matigen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.