Valuta: euro wacht op bevestiging van overslaan renteverhoging Fed

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag dicht op de 1,08 dollar en lijkt met deze koers nog altijd rekening te houden met een overslaan in de renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond met het rentebesluit naar buiten treedt. "De verhouding tussen de mildgestemden en de voorstanders van meer renteverhogingen is gelijk, en dat is voor voorzitter Jerome Powell een uitdaging in het commentaar van vanavond", aldus marktanalist Bas van Geffen woensdag tegen ABM Financial News. "Ik kan mij voorstellen dat de gelijke verdeling ook voor de dot plot opgaat, die wordt meegepubliceerd. Deze week daalde de verwachting dat de Fed vanavond met een renteverhoging naar buiten zou komen tot onder de 30 procent en de Amerikaanse consumentenprijzen over mei, die dinsdag werden gepubliceerd, leverden geen verrassingen op en bleken op jaar- en op maandbasis minder hard te zijn gestegen dan in april. Van Geffen zag in de prijzen nog niet de overtuiging die de Fed graag ziet en verwacht dan ook dat de Fed de deur goed open wil houden voor verdere verhogingen en ook eventueel op een geforceerde recessie. Inmiddels wordt de kans op een renteverhoging vanavond ingeschat op 5 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. Voor juli ligt de kans op ruim 60 procent, waarmee juni inderdaad eerder een overslaan dan een einde van de renteverhogingen zou markeren. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de producentenprijzen over mei en de wekelijkse olievoorraden op het programma. Voor de producentenprijzen wordt een daling verwacht van 0,1 procent op maandbasis tegen een plus van 0,2 procent in april. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0798 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8548 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2633 dollar. Bron: ABM Financial News

