Azerion aan de slag met AI-aangedreven gaming

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) GameDistribution van Azerion werkt samen met Moonlander.ai om hun AI-technologie voor de game-industrie te introduceren. Dit maakte Azerion woensdagochtend bekend zonder financiële details te geven. Deze nieuwe technologie van Moonlander zal volgens Azerion "een revolutie teweegbrengen in de manier waarop platformonafhankelijke 3D-games worden ontwikkeld". Dankzij de technologie zal GameDistribution sneller kunnen werken, meer kwaliteit en variatie kunnen leveren, terwijl de kosten worden verlaagd. Het aandeel Azerion noteerde woensdag ruim 7 procent hoger op 2,60 euro. Bron: ABM Financial News

