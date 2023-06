Maurice Steijn officieel nieuwe hoofdtrainer Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Maurice Steijn is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dit meldde de Amsterdamse club woensdag, nadat Ajax, Sparta Rotterdam en Maurice Steijn overeenstemming bereikten over de overgang van de trainer naar Ajax. Steijn tekent in Amsterdam een contract dat op 1 juli 2023 ingaat en een looptijd heeft van drie jaar, tot en met 30 juni 2026. "Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer. Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd", zei Directeur Voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax in een toelichting. Bron: ABM Financial News

