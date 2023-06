AEX staat nipt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag na een lagere start, toch het groen gevonden. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 770,86 punten.

Vooruitlopend op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond, ging de aandacht van beleggers vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van mei, die op dinsdag verschenen. Daarin bleek een vertraging zichtbaar.

"Beleggers reageren positief op de cijfers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De kans dat de Fed een pas op de plaats maakt met hun renteverhogingen is na de cijfers van gisteren toegenomen."

De kans dat de Fed vanavond de beleidsrente verder zal verhogen, wordt door de markt op dit moment ingeprijsd op slechts 5 procent, zo blijkt uit de CME FedWatch Tool. "Wij verwachten dat de Fed de beleidsrente na de afgelopen 15 renteverhogingen voorlopig niet meer zal verhogen. De desinflatie in de VS is nu voldoende om de voet van het rempedaal te halen", aldus Wiersma.

Beleggers positioneren zich voor een pauze bij de Fed, zo ziet ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. De cijfers van dinsdag zouden de Fed "genoeg zelfvertrouwen moeten geven om vandaag de pauzeknop in te drukken".

Verstraete verwacht geen al te grote bewegingen meer in aanloop naar het rentebesluit van vanavond.

De markt houdt wel rekening met een "havikachtige" pauze bij de Fed, wat kan betekenen dat extra verhogingen in de toekomst alsnog nodig zijn. Beleggers vrezen dat dit dan de winsten en koersen van bedrijven onder druk zet of mogelijk zelfs een recessie in de VS kan veroorzaken.

"Er is nog geen punt bereikt waarop de centrale bank de teugels echt kan laten vieren", aldus CIO Eddy Vataru van Osterweis. "Het zal nog wel even duren voordat zo'n periode aanbreekt."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0801. De olieprijzen stegen met 1,1 procent tot 70,20 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ING met 1,5 procent, terwijl DSM Firmenich 1,8 procent bijschreef. Randstad leverde juist 2,3 procent in en Prosus verloor 1,3 procent na voorlopige cijfers, waaruit bleek dat de winst in het afgelopen boekjaar onder druk stond. Voor ING kwam dit niets als een verrassing. Shell steeg licht in aanloop naar de beleggersdag vandaag in New York. Shell zal zijn aandeelhouders beter gaan belonen door onder meer beter op de kosten en de investeringen te letten, maar wil ook minder uitstoten.

In de AMX won CTP 2,2 procent, maar daalde Galapagos met 0,3 procent. Basic-Fit schreef 3,8 procent bij op 36,84 euro. De fitnessketen wist een bestaande kredietfaciliteit tot uiterlijk 2029 te verlengen en uit te breiden met 50 miljoen euro. Bovendien verhoogde KBC Securities het advies voor Basic-Fit van Houden naar Accumuleren met een koersdoel van 40,00 euro.

Onder de kleinere aandelen won Azerion 7,0 procent, terwijl CM.com 2,8 procent daalde.