Beursblik: ING ziet geen verrassingen in handelsupdate Prosus

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft woensdag een weinig verrassend handelsupdate afgegeven. Dit oordeelde ING woensdag. Onder Zuid-Afrikaanse regelgeving is het bedrijf verplicht om een reeks resultaten vooraf vrij te geven voor het geval de resultaten tenminste 20 procent verschillen ten opzichte van de vorige overeenkomstige periode. Dit is meestal het geval bij Prosus, zo merkte analist Marc Hesselink op. De Zuid-Afrikaanse investeerder maakte woensdag bekend dat de kernwinst per aandeel voor voortgezette activiteiten naar verwachting met 20,5 tot 28 procent zal zijn gedaald. De daling is het gevolg van een lagere winstgevendheid bij Tencent, wat overigens al bekend was, aldus Hesselink. Belangrijker waren de richtlijnen voor de niet Tencent-gerelateerde activiteiten in e-commerce. Hier liet het een sterke groei zien en verwacht men een aantrekkende winstgevendheid. Hierdoor heeft Prosus meer vertrouwen gekregen dat het zijn winstdoel voor de e-commerce-activiteiten in de eerste helft van 2025 zal bereiken. Ook wordt er binnenkort een afronding verwacht van de verkoop van OLX Auto. ING herhaalde zijn koopadvies voor Prosus met een koersdoel van 75,00 euro. Het aandeel Prosus noteert woensdagochtend 1,6 procent lager op 66,75 euro. Bron: ABM Financial News

