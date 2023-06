Beursblik: straatvechter aan hoofd van Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell zal zijn aandeelhouders beter gaan belonen door onder meer beter op de kosten en de investeringen te letten, maar wil ook minder uitstoten. Dit oordeelde ING woensdag in een reactie op het bericht van de energiereus. "Al met al een goed verhaal", vindt analist Quirijn Mulder van ING. Maar dit vereist wel meer discipline van de werknemers van Shell dan ze volgens de analist tot op heden gewend waren. Mulder noemt in een reactie op de presentatie van Shell de nieuwe CEO Wael Sawan een "straatvechter", die "meester" Ben van Beurden heeft opgevolgd. Later vandaag vindt er in New York een beleggersdag plaats. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.