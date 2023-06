Beursblik: verlenging schulden Basic-Fit positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De hernieuwde en uitgebreide kredietfaciliteit van Basic-Fit is goed nieuws. Dit oordeelde ING woensdag. ING stelde dat de fitnessketen zich met de verlenging van de faciliteit en een uitbreiding met 50 miljoen naar 650 miljoen euro meer flexibiliteit verschaft, terwijl de stijging van de rentelasten volgens de bank beperkt blijft. ING is verder goed te spreken over het adequate beleid ten aanzien van de schuld van de onderneming, die halverwege 2025 zouden aflopen. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Basic-Fit met een koersdoel van 48,00 euro. De koers van het aandeel Basic-Fit noteerde woensdag op een groen Damrak 3,0 procent hoger op 36,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.