Franse investeerders helpen Casino uit de brand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Casino Guichard-Perrachon, heeft een voorstel ontvangen van een groep Franse ondernemers voor een kapitaalinjectie van maximaal 1,1 miljard euro. Dit maakte de Franse supermarktketen woensdagochtend bekend. Volgens het voorstel zouden de bekende ondernemers Xavier Niel, Matthieu Pigasse and Moez-Alexandre Zouari 200 tot 300 miljoen euro rechtstreeks via een kapitaalverhoging in de Franse supermarktketen investeren, terwijl de rest zou worden onderschreven door andere partners en geïnteresseerde bestaande schuldeisers. Het voorstel kwam nadat Casino vorige week de gesprekken over een fusie met retailer Teract had afgeblazen. Zouari is de CEO van Teract en Niel en Pigasse zitten in de raad van bestuur. Na het einde van de gesprekken met Teract meldden Franse media dat de drie mannen een afzonderlijk plan aan het voorbereiden waren om Casino te redden. Casino worstelt met enorm hoge schulden en een dalend marktaandeel in Frankrijk. "Het is geen definitief bod, maar een voorlopige blijk van interesse die misschien niet tot iets concreets leidt", zei Casino, eraan toevoegend dat het bod wordt overwogen. Een kapitaalverhoging zou kunnen leiden tot een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van het met schulden beladen bedrijf en voor de bestaande aandeelhouders dreigt tegelijk een forse verwatering. Het bod komt redelijk overeen met een reddingsplan dat in april werd voorgesteld door aandeelhouder Daniel Kretinsky, waarbij het investeringsvehikel EP Global Commerce van de Tsjechische miljardair zou intekenen op een kapitaalverhoging ter waarde van 750 miljoen euro en nog eens 350 miljoen euro zou regelen bij andere inschrijvers. Casino zei vorige week nog dat het voorstel van Kretinsky verder onderzocht wordt. Het aandeel Casino noteert op de Franse beurs woensdag bijna 16 procent hoger op 7,70 euro. Bron: ABM Financial News

