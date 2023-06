Aandeelhouders Eurocommercial keuren dividend goed

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Eurocommercial Properties hebben tijdens een algemene jaarvergadering goedkeuring gegeven aan de uitkering van een totaaldividend van 1,60 euro per aandeel over het afgelopen boekjaar. Dat maakte het vastgoedbedrijf woensdag bekend.



Aandeelhouders van Eurocommercial kunnen vanaf 19 juni 2023 aangeven of ze het beschikbare dividend in de vorm van aandelen of contant willen ontvangen.

Het contante resterende dividend voor 2022 bedraagt 1,00 euro per, wat op vrijdag 7 juli zal worden uitgekeerd, nadat eerder in het jaar al een interim-dividend werd uitgekeerd van 0,60 euro per aandeel. Het resterende dividend in aandelen bedraagt 1 aandeel per 24 aandelen.

Aandeelhouders hebben tot vrijdag 30 juni 2023 de tijd om hun keuze kenbaar te maken.

Op 15 juni gaat het aandeel ex-dividend.