Winstdruk voor Prosus

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft de winst in het afgelopen boekjaar, dat op 31 maart eindigde, onder druk zien staan. Dit maakte Prosus woensdagochtend bekend, maar waarschuwde wel dat de definitieve resultaten, die voor 27 juni gepland staan, kunnen afwijken. De kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting met 20,5 tot 27,9 procent dalen, voorziet Prosus, naar 1,76 tot 1,94 dollar. Dat was een jaar eerder nog 2,44 dollar. Analisten van zakenbank Jefferies, die een Houden advies hebben op het aandeel, wijzen er in een korte reactie op dat de analistenconsensus van Visible Alpha op 2,10 dollar ligt. De winstdaling is een gevolg van lagere bijdragen uit investeringen, hogere afschrijvingen en minder opbrengsten door de verkoop van belangen. In de loop van het jaar verminderde Prosus het belang in de Chinese internetgigant Tencent van 29 procent naar 26 procent. De opbrengst werd gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Deze transactie heeft ongeveer 29 miljard dollar aan waarde gecreëerd voor de aandeelhouders. Voor de toekomst verwacht Prosus dat Tencent vooral zal profiteren van het opheffen van alle coronamaatregelen in China en dat de groei weer zal aantrekken. Bron: ABM Financial News

