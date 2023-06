Basic Fit verlengt kredietfaciliteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft een kredietfaciliteit met 50 euro uitgebreid tot 650 miljoen en met twee jaar verlengd. Dit maakte de onderneming woensdag bekend. De kredietfaciliteit bestaat uit een termijnlening van 250 miljoen euro en een faciliteit van 400 miljoen euro. Voor beide faciliteiten werden de marges met 25 basispunten verhoogd, waarmee de overeenkomst in de pas loopt met de huidige kredietcondities in de markt. De nieuwe afspraken zijn geldig tot en met juni 2027 met een optie tot verlenging tot uiterlijk 2029. De faciliteit werd gesloten met een syndicaat dat bestaat uit Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, BNP Paribas en KBC Bank en inmiddels ook uit Citibank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.