Shell gaat aandeelhouder beter belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell gaat aandeelhouders beter belonen, terwijl de energiereus op de kosten let en minder zal investeren. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een presentatie in aanloop naar een beleggersdag die vandaag in New York plaatsvindt. Shell herhaalde daarbij ook zijn klimaatambities. Het bedrijf wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Shell wil "meer waarde creëren, met minder uitstoot en aandeelhouders meer rendement bieden", vatte de energiereus de plannen zelf samen. Shell gaat in de toekomst 30 tot 40 procent van zijn operationele kasstroom uitkeren aan aandeelhouders. Dat was tot op heden 20 tot 30 procent. Deze verhoging werd ook door analisten verwacht. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar verhoogt Shell het dividend per aandeel met 15 procent. Ook wil de energiereus in de tweede jaarhelft voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Verder zal Shell in 2024 en 2025 per jaar 22 tot 25 miljard dollar investeren en wil het eind 2025 de operationele kosten structureel met 2 tot 3 miljard dollar hebben verlaagd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.