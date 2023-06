Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong fractioneel hoger. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,0 procent hoger op 767,71 punten.

De aandelenmarkten zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. De meeste beleggers verwachten dat de centrale bank een pauze inlast, na tien renteverhogingen op rij. Ook de Europese Bank komt deze week met een rentebesluit, maar dan op donderdag.

De markt houdt wel rekening met een "havikachtige" pauze bij de Fed, wat kan betekenen dat extra verhogingen in de toekomst alsnog nodig zijn. Beleggers vrezen dat dit dan de winsten en koersen van bedrijven onder druk zet of mogelijk zelfs een recessie in de VS kan veroorzaken.

"Er is nog geen punt bereikt waarop de centrale bank de teugels echt kan laten vieren", aldus CIO Eddy Vataru van Osterweis. "Het zal nog wel even duren voordat zo'n periode aanbreekt."

De markt schat de kans op een nieuwe verhoging in juli momenteel in op ruim 60 procent. "Pas als de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rentes, worden obligaties met een lange looptijd interessant."

Als de Fed daadwerkelijk vandaag een pauze inlast in de renteverhogingen, dan zou het geen verrassing zijn als de aandelenmarkten een stapje terug doen, aldus vermogensbeheerder James Ragan van D.A. Davidson. "Vooral als de Fed havikachtig blijft in haar uitlatingen."

De markt zal dan ook benieuwd zijn wat Fed-leden, waaronder voorzitter Jerome Powell, te zeggen hebben over de recente macrocijfers en hoe het rentepad er voor de rest van het jaar uitziet, zo stelde Ragan.

Op dinsdag sloten de beurzen nog hoger, na weinig verrassende inflatiecijfers. De Amerikaanse inflatie vertraagde van 4,9 procent in april naar 4,0 procent in mei. Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets moet de Fed de zomer nu vrijaf nemen en geen stappen meer zetten in het monetaire beleid. "De data laten zien dat de inflatie vertraagt en in de juiste richting beweegt. Handelaren verwachten nu al een soort pauze van de Fed of op zijn minst enkele hints daarop tijdens de vergadering vandaag", aldus Aslam.

De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, na drie dagen van dalingen. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,4 procent hoger op 69,42 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor augustus steeg tot meer dan 74 dollar per vat.

"De prijs van ruwe olie kreeg een impuls nadat China een breed stimuleringspakket aankondigde", zei Edward Moya van Oanda, in een rapport.

Daarnaast anticiperen handelaren op de impact van de Saoedische productiebeperking om de markt volgende maand snel te laten verkrappen. De olieprijs zette de stijging voort nadat het nieuwste inflatierapport het definitieve zetje gaf aan de Federal Reserve om de rente woensdag niet te verhogen, zei Moya.

De euro/dollar noteerde op 1,0789. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0791 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0797 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Unilever heeft zijn wereldwijde strategische langetermijnovereenkomst voor de levering van cacao en chocolade met Barry Callebaut verlengd.

Shell houdt vandaag een beleggersdag.

Veon heeft tot 30 oktober uitstel van Nasdaq gekregen voor het indienen van zijn jaarverslag, nadat het bedrijf de beursorganisatie liet weten hoe het van plan is te voldoen aan de regelgeving. Begin mei kreeg Veon een waarschuwing van Nasdaq omdat het jaarverslag niet bijtijds was ingediend.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.369,01 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 13.573,32 punten. De Dow Jones-index won 0,4 procent op 34.212,12 punten.