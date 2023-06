Unilever verlengt leveringscontract Barry Callebau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft zijn wereldwijde strategische langetermijnovereenkomst voor de levering van cacao en chocolade met Barry Callebaut verlengd. Dit maakte Unilever woensdagochtend bekend. In het kader van de hernieuwde strategische leveringsovereenkomst, die oorspronkelijk werd ondertekend in 2012, zal Barry Callebaut zich concentreren op het leveren van de nieuwste chocolade-innovaties voor ijs aan Unilever. Hiermee dient de strategische groei op lange termijn wereldwijd gestimuleerd te worden, aldus Unilever. Bovendien zal Barry Callebaut door de overeenkomst Unilever blijven ondersteunen bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Verder maakte het bedrijf geen financiële gegevens bekend. Het aandeel Unilever sloot dinsdag 0,3 procent lager op 46,36 euro. Bron: ABM Financial News

