Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger nadat de Amerikaanse inflatie geen onaangename verrassing opleverde voorafgaande aan het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag.

"Het lijkt erop dat het inflatiecijfer de Federal Reserve niet van haar stuk brengt en dat de centrale bank woensdag een pauze in de renteverhogingen inlast." Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse inflatie daalde van 4,9 procent naar 4,0 procent in mei, wat overeenkwam met de verwachtingen van economen. De kerninflatie zakte van 5,5 naar 5,3 procent.

Sinds de piek van 9,1 procent in juni vorig jaar loopt de Amerikaanse inflatie gestaag terug. "Een van de meest noemenswaardige trends in de afgelopen maanden is hoe snel de inflatie in de VS vertraagt", aldus CMC voorafgaande aan de publicatie. "De scherpe daling van de energieprijzen, naast die van andere grondstoffen, hebben de vertraging verder in gang gezet, ondanks dat de voedingsprijzen hoog blijven.



KBC verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag het beleid ongewijzigd laat, maar de verrassende renteverhogingen onlangs van de Australische en de Canadese centrale bank zaaiden twijfel. Volgens de economen van KBC is het belangrijk of Fed-voorzitter Jerome Powell wel of niet het beladen woord 'pauze' in de mond neemt.

De Duitse inflatie daalde in mei van 7,2 naar 6,1 procent, bleek dinsdag.

Ook bleek de Duitse ZEW-index over juni onverwacht gestegen van -10,7 naar -8,7, terwijl een verslechtering van het sentiment tot -13,0 was verwacht. Ook het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is in mei gestegen, zo bleek vanmiddag.

Maandag werden ook al solide winsten geboekt in op de aandelenbeurzen Frankfurt en Parijs, terwijl de Britse beurs achterbleef door de sterk lagere olieprijzen. Dinsdag liep de olieprijs weer op.



Bedrijfsnieuws

Brits energiebedrijf Centrica meldde dinsdag dat de resultaten in de eerste vijf maanden sterk waren en dat deze aan de bovenkant van de marktverwachtingen zullen uitkomen voor de aangepaste winst per aandeel in 2023. Het aandeel daalde toch licht.

Rio Tinto gaat zijn capaciteit uitbreiden bij een aluminiumsmelter in Canada. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Teleperformance won bijna 4 procent in Parijs. Staalconcern ArcelorMittal won 1,7 procent.

Telefonica verloor juist 2,1 procent in Madrid. Sterke dalers waren er verder weinig. Siemens Energy verloor bijna 1 procent in Frankfurt.



Europese ontwerpwetgeving om het gebruik van AI-applicaties te beperken is problematisch omdat deze werd opgesteld voor de recente hausse in belangstelling voor generatieve AI, zei Nathaniel Fick, ambassadeur voor cyberspace en digitaal beleid, dinsdag tegen verslaggevers. Regelgeving moet zich snel aanpassen aan het versnellende tempo van innovatie.

Euro STOXX 50 4.347,55 (+0,80%)

STOXX Europe 600 463,27 (+0,55%)

DAX 16.230,68 (+0,83%)

CAC 40 7.290,80 (+0,56%)

FTSE 100 7.594,78 (+0,32%)

SMI 11.327,27 (+0,23%)

AEX 767,71 (+0,97%)

BEL 20 3.650,49 (+0,23%)

FTSE MIB 27.566,03 (+0,57%)

IBEX 35 9.339,90 (-0,05%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog hoger, nadat inflatiecijfers de verwachting bevestigden dat de Federal Reserve de rente woensdag niet meer verhoogt.



Ook een versoepeling van het monetaire beleid door de Chinese centrale bank hielp de aandelenkoersen omhoog.

De Amerikaanse inflatie vertraagde van 4,9 procent in april naar 4,0 procent in mei. Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets moet de Fed de zomer nu vrijaf nemen en geen stappen meer zetten in het monetaire beleid. "De data laten zien dat de inflatie vertraagt en in de juiste richting beweegt. Handelaren verwachten nu al een soort pauze van de Fed of op zijn minst enkele hints daarop tijdens hun vergadering, die voor morgen gepland staat", aldus Aslam.

Na het verschijnen van de inflatiecijfers tendeert de kans dat de Fed de markt woensdagavond verrast met een renteverhoging naar nihil. Ruim 98 procent verwacht een pauze. Wel rekent ruim 66 procent van de markt nog op een renteverhoging in juli.

Op macro-economisch vlak werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in mei is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 89,0 in april naar 89,4 afgelopen maand.



Bedrijfsnieuws

Grondstoffen en industrie-aandelen stegen het sterkst. Nutsbedrijven, die vaak als defensieve aandelen worden gezien, eindigden als enige sector in het rood.

Nvidia zette zijn stijging sinds de kwartaalcijfers voort en sloot voor het eerst met een marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen dollar. Nvidia is een van de bedrijven die veel verwacht te profiteren van de doorbraak van AI-toepassingen na het succes van Chat GPT.

Tesla steeg voor de dertiende dag op rij, wat een record is.

Oracle steeg aanvankelijk sterk na kwartaalcijfers maandag nabeurs, maar de cloudspecialist zag de koerswinst teruglopen en sloot uiteindelijk slechts 0,2 procent hoger.

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission heeft maandagavond laat laten weten de overname van Activision Blizzard door Microsoft te willen blokkeren. Beide aandelen sloten rond 1 procent hoger.

Aandelen van Manchester United eindigden 14 procent hoger na een bericht dat Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani uit Qatar als de voorkeursbieder uit de bus gaat komen om de club over te nemen. Dit meldde Al-Watan, een lokale krant uit Qatar dinsdag.

Home Depot bevestigde dinsdag de outlook voor heel zijn boekjaar tijdens een beleggersdag. Het aandeel sloot licht lager.

De Amerikaanse landbouwbedrijven Bunge en het private Viterra zijn overeengekomen om te fuseren in een miljardendeal. Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontvangen Viterra-aandeelhouders ongeveer 65,6 miljoen Bunge-aandelen met een waarde van 6,2 miljard dollar, evenals 2 miljard dollar in contanten. Naar verwachting zal de fusie in de eerste drie jaar na afronding van de deal ongeveer 250 miljoen dollar aan synergieën vóór belastingen per jaar opleveren. Het aandeel Bunge steeg 2,5 procent.

S&P 500 index 4.369,01 (+0,69%)

Dow Jones index 34.212,12 (+0,43%)

Nasdaq Composite 13.573,32 (+0,83%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger, waarbij de Japanse hoofdgraadmeter opnieuw sterk steeg.

Nikkei 225 33.521,12 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.241,58 (+0,2%)

Hang Seng 19.507,74 (-0,1%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0789. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0791 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0797 op de borden.

USD/JPY Yen 140,09

EUR/USD Euro 1,0789

EUR/JPY Yen 151,17

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - April (VK)

08:00 Handelsbalans - April (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Adobe - Cijfers tweede kwartaal (VS)