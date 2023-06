Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gestegen, na drie dagen van dalingen. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,4 procent hoger op 69,42 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor augustus steeg tot meer dan 74 dollar per vat. "De prijs van ruwe olie kreeg een impuls nadat China een breed stimuleringspakket aankondigde", zei Edward Moya van Oanda, in een onderzoeksrapport. Daarnaast anticiperen handelaren op de impact van de Saoedische productiebeperking om de markt volgende maand snel te laten verkrappen. De olieprijs zette de stijging voort nadat het nieuwste inflatierapport het definitieve zetje gaf aan de Federal Reserve om de rente woensdag niet te verhogen, zei Moya. Beleggers richten zich nu op de wekelijkse rapporten over de Amerikaanse olievoorraden. Eerst komt API met cijfers en woensdag volgt het officiële rapport van EIA. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.