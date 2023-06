Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten nadat de Amerikaanse inflatie geen onaangename verrassing opleverde voorafgaande aan het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent hoger op 463,27 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent op 16.230,68 punten. De Franse CAC 40 won 0,6 procent tot 7.290.80 punten. En de Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.594,78 punten.

Maandag werden al solide winsten geboekt in Frankfurt en Parijs, terwijl de Britse beurs achterbleef door de sterk lagere olieprijzen.

"De zwakte in de olieprijzen is welkom, aangezien dit direct aan de pomp te zien zal zijn", aldus Michael Hewson van CMC Markets. Ook zullen bedrijven profiteren van de lagere kosten van transport en logistiek. Dinsdag liep de olieprijs wel weer op.

De Amerikaanse inflatie daalde van 4,9 procent naar 4,0 procent in mei, wat overeenkwam met de verwachtingen van economen. De kerninflatie zakte van 5,5 naar 5,3 procent.

"Het lijkt erop dat het inflatiecijfer de Federal Reserve niet van haar stuk brengt en dat de centrale bank woensdag een pauze in de renteverhogingen inlast." Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

Sinds de piek van 9,1 procent in juni vorig jaar loopt de Amerikaanse inflatie gestaag terug. "Een van de meest noemenswaardige trends in de afgelopen maanden is hoe snel de inflatie in de VS vertraagt", aldus CMC voorafgaande aan de publicatie. "De scherpe daling van de energieprijzen, naast die van andere grondstoffen, hebben de vertraging verder in gang gezet, ondanks dat de voedingsprijzen hoog blijven.



KBC verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag het beleid ongewijzigd laat, maar de verrassende renteverhogingen onlangs van de Australische en de Canadese centrale bank zaaiden twijfel. Volgens de economen van KBC is het belangrijk of Fed-voorzitter Jerome Powell wel of niet het beladen woord 'pauze' in de mond neemt.

De Duitse inflatie daalde in mei van 7,2 naar 6,1 procent, bleek dinsdag.

Ook bleek de Duitse ZEW-index over juni onverwacht gestegen van -10,7 naar -8,7, terwijl een verslechtering van het sentiment tot -13,0 was verwacht. Ook het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is in mei gestegen, zo bleek vanmiddag.

De olieprijs herstelde flink, nadat oliekartel OPEC zijn verwachtingen voor de mondiale vraag ongewijzigd liet in een maandelijks rapport. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 3 procent hoger op 69,14 dollar, en Brent-olie werd 3 procent duurder op 74,02 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0797. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er 1,0765 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Brits energiebedrijf Centrica meldde dinsdag dat de resultaten in de eerste vijf maanden sterk waren en dat deze aan de bovenkant van de marktverwachtingen zullen uitkomen voor de aangepaste winst per aandeel in 2023. Het aandeel daalde toch licht.

Rio Tinto gaat zijn capaciteit uitbreiden bij een aluminiumsmelter in Canada. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Teleperformance won bijna 4 procent in Parijs. Staalconcern ArcelorMittal won 1,7 procent.

Telefonica verloor juist 2,1 procent in Madrid. Sterke dalers waren er verder weinig. Siemens Energy verloor bijna 1 procent in Frankfurt.



Europese ontwerpwetgeving om het gebruik van AI-applicaties te beperken is problematisch omdat deze werd opgesteld voor de recente hausse in belangstelling voor generatieve AI, zei Nathaniel Fick, ambassadeur voor cyberspace en digitaal beleid, dinsdag tegen verslaggevers. Regelgeving moet zich snel aanpassen aan het versnellende tempo van innovatie.



Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot circa een half procent in het groen.