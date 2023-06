AEX veert op na Amerikaans inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. De AEX steeg 1,0 procent op 767,71 punten.

De Amerikaanse inflatiecijfers over mei lieten geen enkele verrassing zien. "Het lijkt erop dat het inflatiecijfer de Federal Reserve niet van haar stuk brengt en dat de centrale bank woensdag een pauze in de renteverhogingen inlast." Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

Interessanter wordt het besluit in juli, gezien de onderliggende trend in de Amerikaanse inflatie. "De kerninflatie laat zien dat de energieprijzen niet meer de grote drijfveer zijn van de inflatie. Onderliggend is de stijging van de huisvestingskosten met 8,0 procent op jaarbasis nog altijd hoog, maar de kosten dalen wel langzaam. Deze kosten bepalen de kerninflatie voor 30 tot 40 procent. De kosten voor diensten zonder woonlasten lagen in mei op 4,2 procent op jaarbasis hoger en 0,2 procent lager op maandbasis, waarmee de inflatie bij overige diensten nog altijd een bron van zorg moet zijn", aldus Marey.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS met 4,0 procent tegen 4,9 procent in april. Hiervoor was door economen ook 4,0 procent voorzien. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,3 procent, ten opzichte van de 5,5 procent een maand eerder. Economen rekenden hiervoor ook op 5,3 procent.

Na het verschijnen van de inflatiecijfers is de kans dat de Fed de markt woensdagavond verrast met een renteverhoging heel klein geworden. Ruim 93 procent verwacht een pauze. Wel rekent ruim 58 procent van de markt op een renteverhoging in juli.

Beleggers reageren dinsdag verder positief op ingrijpen door de Chinese centrale bank. Hier lijken meer stimuleringen in het verschiet te liggen.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0797. De olieprijzen stegen bijna 4 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' aan kop. ASMI en Besi stegen circa 4 procent. De koersstijging van Besi schreef handelaar Bert van der Pol van Today's Group toe aan een verse koopaanbeveling van Redburn. De analisten hanteren een koersdoel van 120,00 euro. Ook lijken de VS bereid tot een verlenging voor Zuid-Koreaanse en Taiwanese halfgeleiderfabrikanten voor hun activiteiten in China.

ING steeg een procent en ABN AMRO won zelfs 3,5 procent.

Philips en ASR leverden licht in, net als Unilever.

In de AMX daalde Just Eat Takeaway een half procent. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. Een goede stap volgens ING.

Signify ging aan kop met een plus van 5,5 procent en Eurocommercial was hekkensluiter met een verlies van meer dan een procent.

In de AScX won B&S Group ruim 2,5 procent en Azerion bijna 3 procent. CM.com verloor ruim 2 procent en ook Fastned en Vivoryon leverden in.

RoodMicrotec steeg ruim 28 procent na een overnamebod. Ook New Sources Energy zat lokaal flink in de lift.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot een half procent in het groen.