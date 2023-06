Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent hoger.

Beleggers letten vandaag specifiek op het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen en medebepalend is voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Gerekend werd op een kerninflatie van 5,3 procent in mei, hetgeen ook werd bevestigd. Dat betekende een daling van de 5,5 procent in april. Voor de gewone inflatie werd vooraf gerekend op 4,0 procent en ook die voorspelling kwam overeen met de daadwerkelijke cijfers.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in de VS in mei met 0,1 procent, na een inflatie van 0,4 procent in de maand ervoor. De kerninflatie van 0,4 procent op maandbasis was gelijk aan die in april.

Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets kan de Fed de zomer nu vrijaf nemen.

"De data laten zien dat de inflatie vertraagt en in de juiste richting beweegt. Handelaren verwachten nu al een soort pauze van de Fed of op zijn minst enkele hints daarop tijdens hun vergadering, die voor morgen gepland staat", aldus Aslam.

Na het verschijnen van de inflatiecijfers is de kans dat de Fed de markt woensdagavond verrast met een renteverhoging nihil geworden. Ruim 98 procent verwacht een pauze. Wel rekent ruim 66 procent van de markt op een renteverhoging in juli.

Beleggers reageren dinsdag verder positief op ingrijpen door de Chinese centrale bank.

Op macro-economisch vlak werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in mei is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 89,0 in april naar 89,4 afgelopen maand.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0810. De olieprijzen stijgen ruim 2 procent.

Bedrijfsnieuws

Oracle heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist. Oracle lijkt dinsdag 5,5 procent hoger te gaan openen.

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission heeft maandagavond laat laten weten de overname van Activision Blizzard door Microsoft te willen blokkeren. Beide aandelen noteren voorbeurs rond een half procent hoger.

Aandelen van Manchester United noteren voorbeurs 16 procent hoger na een bericht dat Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani uit Qatar binnenkort zal worden aangekondigd als de voorkeursbieder om de club over te nemen. Dit meldde Al-Watan, een lokale krant uit Qatar dinsdag.

Home Depot bevestigde dinsdag de outlook voor heel zijn boekjaar tijdens een beleggersdag. Het aandeel noteert vlak in de elektronische handel voorbeurs.

De Amerikaanse landbouwbedrijven Bunge en het private Viterra zijn overeengekomen om te fuseren in een miljardendeal. Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontvangen Viterra-aandeelhouders ongeveer 65,6 miljoen Bunge-aandelen met een waarde van 6,2 miljard dollar, evenals 2 miljard dollar in contanten. Naar verwachting zal de fusie in de eerste drie jaar na afronding van de deal ongeveer 250 miljoen dollar aan synergieën vóór belastingen per jaar opleveren. Het aandeel Bunge noteert in de voorbeurshandel zo'n 2 procent lager.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.338,93 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.066,33 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.461,92 punten.