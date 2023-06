OPEC handhaaft prognose voor groei olievraag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft dinsdag de vooruitzichten voor de groei van de mondiale vraag naar olie ongewijzigd gelaten op 2,3 miljoen vaten per dag. Dit bleek uit het maandrapport van het oliekartel. De totale vraag naar olie wereldwijd moet in 2023 uitkomen op 101,9 miljoen vaten per dag, volgens OPEC, hoewel die verwachting "onderhevig is aan veel onzekerheden, waaronder wereldwijde economische ontwikkelingen en aanhoudende politieke spanningen." De organisatie heeft haar vooruitzichten voor de groei van de productie buiten de OPEC-leden voor 2023 ook ongewijzigd gelaten ten opzichte van haar rapport van mei en voorspelt nog altijd een toename van 1,4 miljoen vaten per dag tot gemiddeld 67,2 miljoen vaten per dag. Het Amerikaanse aanbod zal naar verwachting met 1,1 miljoen vaten per dag toenemen, aldus OPEC. In de VS daalt het totale aantal booreilanden al weken, maar OPEC verwacht wel dat het aantal actieve platforms boven de onderhoudsvereisten zal blijven. "Er wordt een geleidelijke en gestage groei verwacht van de Amerikaanse schalieolieproductie gedurende het hele jaar", aldus het kartel. Volgens het rapport daalde de OPEC-productie van ruwe olie in mei met 464.000 vaten per dag tot een gemiddelde van 28,06 miljoen vaten per dag, gebaseerd op gegevens van beschikbare secundaire bronnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.