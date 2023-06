Home Depot ziet omzetgroei als markt stabiliseert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: The Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse doe-het-zelfbedrijf Home Depot verwacht dat de omzet weer een groei van 3 tot 4 procent kan laten zien, zodra de markt voor doe-het-zelf stabiliseert. Dit maakte de onderneming dinsdag bekend voorafgaand aan een investeerdersdag. De genoemde groei komt volgens Home Depot overeen met de groei van de omzet uit het verleden. Bij de resultaten over het eerste kwartaal die in mei naar buiten kwamen verlaagde het bedrijf de outlook voor de omzet voor dit jaar van vlak naar naar een daling met 2 tot 5 procent. Die outlook onderschreef de onderneming dinsdag. Mocht de markt stabiliseren dan wordt door het concern een vlakke brutomarge verwacht en een groei van de winst per aandeel van 5 tot 9 procent, hetgeen volgens het bedrijf meer marktaandeel impliceert, waarbij een nog hogere groei niet is uitgesloten. Bij de verlaagde outlook in mei verwachtte Home Depot een winst per aandeel voor dit jaar die 7 tot 13 procent daalt en ook de bleef staan. Eerder werd uitgegaan van een afname van circa 5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.