Amerikaanse landbouwbedrijven fuseren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse landbouwbedrijven Bunge en Viterra zijn overeengekomen om te fuseren in een miljarden deal die een grote gediversifieerde agribusiness met wereldwijde reikwijdte zou creëren. Dit meldde Bunge dinsdag. Het landbouw- en voedingsbedrijf heeft daartoe een definitieve overeenkomst gesloten met Viterra, bepaalde filialen van Glencore, de Canada Pension Plan Investment Board en British Columbia Investment Management. Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontvangen Viterra-aandeelhouders ongeveer 65,6 miljoen Bunge-aandelen met een waarde van 6,2 miljard dollar, evenals 2 miljard dollar in contanten. Naar verwachting zal de fusie in de eerste drie jaar na afronding van de deal ongeveer 250 miljoen dollar aan synergieën vóór belastingen per jaar opleveren en stabielere kasstromen introduceren door de grotere, meer gediversifieerde voetafdruk. Bunge zal ook 9,8 miljard dollar aan schuld van Viterra overnemen. Verder is Bunge van plan om ongeveer 2 miljard dollar aan eigen aandelen terug te kopen in een inkoopplan om de aangepaste winst in het eerste volledige jaar na de transactie te verhogen en om de synergieën te realiseren. Na het sluiten van de transactie zullen Viterra-aandeelhouders naar verwachting ongeveer 30 procent van de nieuwe gecombineerde entiteit bezitten, wat later zal worden uitgebreid tot ongeveer 33 procent na het afronden van de terugkoop van aandelen. Voorbeurs leverde Bunge 2,5 procent in. Bron: ABM Financial News

