Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over mei die vanmiddag naar buiten komen en die nog bepalend kunnen zijn voor het rentebesluit van woensdag door de Amerikaanse Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 461,40 punten. De Duitse DAX liet ook een plus zien van 0,2 procent op 16.128,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van eveneens 0,2 procent met een stand van 7.264,78 punten. En ook de Britse FTSE liep 0,2 procent op naar 7.585,75 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rustige start van de week voor de Europese beurzen, waarbij op maandag al solide winsten werden geboekt in onder meer Frankfurt en Parijs, terwijl de Britse beurs juist achterliep door de scherpe daling van de olieprijzen.

"De zwakte in de olieprijzen is welkom, gezien dit direct aan de pomp te zien zal zijn", aldus Hewson. Ook zullen bedrijven profiteren van de lagere transportlasten en logistieke kosten.

"Een van de meest noemenswaardige trends in de afgelopen maanden is hoe snel de inflatie in de VS vertraagt", aldus CMC. In juni vorig jaar piekte de Amerikaanse inflatie nog op 9,1 procent en loopt sindsdien alleen maar verder terug. De neerwaartse trend versnelde in de afgelopen maanden, nadat de inflatie aan het einde van 2022 uitkwam op 6,5 procent. In april viel de inflatie terug tot 4,9 procent, het laagste niveau in twee jaar, terwijl de kernprijzen tot 5,5 procent stegen.

"De scherpe daling van de energieprijzen, naast die van andere grondstoffen, hebben de vertraging verder in gang gezet, ondanks dat de voedingsprijzen hoog blijven."

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verschijnt zal "cruciaal" zijn voor het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, zo stelden analisten van SEB. Voor morgen wordt de kans op een renteverhoging van 25 basispunten ingeschat op 24 procent, zo blijkt uit de CME FedWatch Tool.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting van KBC woensdag het beleid ongewijzigd laten, maar de verrassende renteverhogingen onlangs van de Australische en de Canadese centrale bank lijken wel twijfel te zaaien.

De woordkeuze in de toelichting op het rentebesluit is altijd van belang, zo stellen de economen van KBC, en dus is het afwachten of voorzitter Jerome Powell bijvoorbeeld het geladen 'pauze' in de mond neemt.

Voor de Amerikaanse inflatie van vanmiddag over mei wordt op maandbasis 0,1 procent tegen 0,4 procent in april verwacht. Op jaarbasis komt de inflatie naar verwachting uit op 4,0 procent tegen 4,9 procent. De kerninflatie zal naar verwachting op maandbasis uitkomen op 0,4 procent, gelijk aan prijsstijging in april, en op jaarbasis op 5,3 procent tegen 5,5 procent.

De Duitse ZEW-index kwam over juni onverwacht hoger uit op 8,7 negatief tegen 10,7 negatief in mei en een verwachte 13,0 negatief. Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is in mei gestegen, zo bleek vanmiddag.



De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt tegenover een comité van het Huis van Afgevaardigden verantwoording af over de stand van zaken in het internationale financiële systeem. De voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey verschijnt vandaag voor een economisch comité van het Hogerhuis.

Olie noteerde dinsdag in afwachting van het maandelijkse OPEC-rapport hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 68,00 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72,95 dollar werd betaald, een stijging van 1,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0806. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0793 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0765 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs won de koers van het aandeel Teleperformance 2,8 procent, gevolgd door de koers van het aandeel Vivendi dat 2 procent opliep. Aan de verlieszijde was alleen de koersdaling van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield opvallend. Daar ging dinsdag 2,1 procent van af.

Op de beurs van Frankfurt waren de verschillen met de slotnoteringen van maandag wat uitbundiger, gezien de plus voor de koers van het aandeel Rheinmetall van 3,6 procent. De koers van het aandeel Siemens Energy daalde daarentegen 3,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 4.339,00 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.066,33 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.461,92 punten.