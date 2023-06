Qatarese sjeik voorkeursbieder Manchester United - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Manchester United noteren voorbeurs flink hoger na een bericht dat Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani uit Qatar binnenkort zal worden aangekondigd als de voorkeursbieder om de club over te nemen. Dit meldde Al-Watan, een lokale krant uit Qatar dinsdag. De Qatarese sjeik is in gevecht met de Britse ondernemer en miljardair Jim Ratcliffe om de controle over de Engelse club nu de familie Glazer overweegt om Manchester United te verkopen. Aandelen van Manchester United stijgen in de Amerikaanse voorbeurshandel 19,5 procent. Bron: ABM Financial News

