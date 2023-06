Valuta: euro prijst stabiel rentebeleid VS in

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,08 dollar in afwachting van inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over mei in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond.

"Als de inflatie vanmiddag tegenvalt kan de euro nog wel eens een stap terug doen", aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

"Zelfs een kleine opwaartse verrassing ten opzichte van de marktverwachting kan de dag erna al een renteverhoging opleveren. Wij sluiten ons aan bij de marktconsensus dat de rente voor het eerst in vele maanden niet wordt verhoogd. Wel verwachten we dat er dissidenten zullen zijn en dat met 'havikachtige' woorden duidelijk wordt gemaakt dat een toekomstige renteverhoging waarschijnlijker is dan een verlaging. Het einde van de cyclus renteverhogingen in de VS is duidelijker in zicht dan in de eurozone. Volgens ons zal de dollar daarom op de middellange termijn ondermaats presteren", aldus Strengers.

Strengers noemde in dit verband James Bullard van St. Louis, die nu al een voorstander is van een renteverhoging.

Voor de Amerikaanse inflatie wordt op maandbasis 0,1 procent tegen 0,4 procent in april verwacht. Op jaarbasis komt de inflatie naar verwachting uit op 4,0 procent tegen 4,9 procent. De kerninflatie zal naar verwachting op maandbasis uitkomen op 0,4 procent, gelijk aan prijsstijging in april, en op jaarbasis op 5,3 procent tegen 5,5 procent.

"Mocht de Amerikaanse inflatie over mei tegenvallen dan kan de euro in onze visie naar iets onder de 1,07 dollar duiken. De huidige koers houdt rekening met een ongewijzigd renteniveau in de VS. De kans op een verhoging is nu nog 24 procent. Voor juli ligt de kans op een renteverhoging op circa 52 procent", aldus Strengers.

Wat de handelaar betreft zijn woensdag bij het rentebesluit twee zaken van belang, namelijk de dot plot en de toon van voorzitter Jerome Powell bij de toelichting.

De Duitse ZEW-index kwam over juni onverwacht hoger uit op 8,7 negatief tegen 10,7 negatief in mei en een verwachte 13,0 negatief.

De Amerikanen publiceren vanmiddag nog het vertrouwen in het kleinbedrijf over mei.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt tegenover een comité van het Huis van Afgevaardigden verantwoording af over de stand van zaken in het internationale financiële systeem. De voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey verschijnt vandaag voor een economisch comité van het Hogerhuis.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0808 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8603 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent tot 1,2561 dollar.