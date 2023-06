UBS haalt Apple van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het aandeel Apple van de kooplijst gehaald, vanwege zwakke iPhone-verkopen, terwijl ook de omzetgroei uit diensten afneemt. UBS ziet zwakte in de ontwikkelde markten en cijfers laten zien dat de groei vermoedelijk ook onder druk blijft. Voor de tweede helft van 2023 voorziet de bank dat de iPhone-verkopen minstens met 1 tot 2 procent zullen dalen, terwijl de omzet uit de verkoop van Mac's met 3 tot 5 procent afneemt. Het koersdoel ging dinsdag wel van 180 naar 190 dollar, maar dit laat te weinig ruimte om het koopadvies te handhaven. "Het aandeel Apple biedt momenteel geen aantrekkelijk risicorendementsprofiel", aldus analisten van UBS. Daarbij handelt het aandeel Apple boven zijn historische gemiddelden, terwijl ook de premie ten opzichte van de S&P 500 op het hoogste niveau in 10 jaar staat. Een premie is volgens UBS wel gerechtvaardigd, maar een verdere koersstijging vanaf hier is onwaarschijnlijk, gezien de tegenwind die Apple ervaart. Het aandeel Apple sloot maandag op 183,79 dollar. Bron: ABM Financial News

