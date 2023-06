Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel aandeel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Barclays heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van 95,00 naar 93,00 met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Barclays verlaagde ook de raming voor de winst per aandeel voor het gehele boekjaar 2023 met 0,01 euro naar 4,17 euro en voor het jaar erop met 0,03 euro naar 5,22 euro. Barclays ziet als voornaamste risico bij AkzoNobel de hernieuwde prijsstijgingen voor petrochemische producten. Een verdere stijging van de euro kan volgens de bank tot nadelige gevolgen voor de resultaatvorming leiden. Tegelijkertijd kan een langere periode van lagere volumes de kasstroom onder druk zetten. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 72,00 euro. Bron: ABM Financial News

