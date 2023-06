Halfgeleiders zetten AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger op 765,37 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent won. Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' aan kop. ASMI won bijna vier procent, terwijl ASML en Besi ruim twee procent stegen. De koersstijging van Besi schrijft handelaar Bert van der Pol van Today's Group toe aan een verse koopaanbeveling van Redburn. De analisten hanteren een koersdoel van 120,00 euro. In de AMX won Just Eat Takeaway drie procent. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. AMG won daarnaast krap drie procent. In de AScX wonnen Accsys en CM.com meer dan een procent. RoodMicrotec steeg bijna 28 procent na een overnamebod. Bron: ABM Financial News

