Saxo ziet beleggersvertrouwen aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben weer meer vertrouwen gekregen in de beurs. Dat bleek dinsdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank. Beleggers van Saxo beoordelen het beursklimaat met +2,4 op een schaal tussen -15 en +15. Een maand eerder was dit nog 0,0. De index staat inmiddels weer op hetzelfde niveau als in februari dit jaar, maar niet eerder in de afgelopen veertien maanden steeg het vertrouwen zo hard. De energie- en IT-sector zijn nog altijd verreweg de populairste sectoren onder Nederlandse beleggers, terwijl ook de financiële sector populair is. Ondanks de populariteit van de energiesector, neemt die wel af. "Dit is eigenlijk opmerkelijk gezien de productiebeperking voor olie zoals aangekondigd door de OPEC+ kortgeleden. Deze aankondiging zou normaal gesproken moeten leiden tot een prijsstijging en daarmee verhoogde beleggersinteresse. Waarschijnlijk heeft de dalende interesse te maken met de verwachting van minder economische activiteit in de komende periode", aldus Saxo. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.