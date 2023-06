Microtest doet overnamebod op RoodMicrotec Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) Microtest en RoodMicrotec hebben een akkoord bereikt over de overname van Rood voor een bedrag van 0,35 euro per aandeel in contanten, inclusief dividend. Dit maakten beide partijen dinsdagochtend bekend. De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 35,7 procent ten opzichte van de slotkoers van Rood op 12 juni. In totaal betaalt Microtest 28,9 miljoen euro. Het bestuur van Rood staat unaniem achter het overnamevoorstel, net als enkele grote aandeelhouders die gezamenlijk 24,8 procent van de aandelen Rood in bezit hebben. De overname moet in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond. Microtest heeft de financiering voor de overname al op orde. Bron: ABM Financial News

