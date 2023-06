AEX start handelsdag naar verwachting in het groen na rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,6 procent in het groen.

De AEX kreeg maandag nog een duwtje in de rug van de halfgeleiders en wist daardoor met 0,1 procent nipt hoger te sluiten, op een slotstand van 760,34 punten. Afgelopen week kwam de hoofdindex per saldo ook al amper van zijn plaats, in tegenstelling tot de hoofdindices op Wall Street.

"De economische kalender staat vol vuurwerk en sommige daarvan zouden de huidige rally [op Wall Street] een flinke dreun kunnen geven. Dit is de week waarin we de Amerikaanse inflatiecijfers gaan zien en de Fed-vergadering [op woensdag]", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Voorafgaand aan het Amerikaanse rentebesluit verschijnen vanmiddag nieuwe inflatiecijfers in de VS. Gerekend wordt op een kerninflatie van 5,3 procent in mei. Dat zou een daling zijn van de 5,5 procent in april. Een duidelijke daling van de inflatie kan de Fed motiveren om zijn renteverhogingscyclus stop te zetten, of in ieder geval te pauzeren.

Op Wall Street keken beleggers maandagavond met vertrouwen vooruit, getuige de winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van bijna een procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs anderhalf procent won.

Indexzwaargewicht Apple koerste maandag ook anderhalf procent hoger, en scherpte daarmee op slotbasis zijn hoogste stand ooit aan. De beurswaarde balanceert nu rond de magische grens van 3.000 miljard dollar. Eerder was Apple al ’s werelds eerste bedrijf die de grens van een marktkapitalisatie van 1.000 en 2.000 miljard dollar overschreed, in respectievelijk augustus 2018 en augustus 2020.

Vorige week kondigde Apple tijdens een productpresentatie de lang verwachte virtualrealitybril aan, die een nieuwe inkomstenstroom moet aanboren. Het prijskaartje werd vastgesteld op 3.499 dollar.

Azië neemt vanochtend het stokje over van Wall Street en de hoofdindices noteren eensgezind in het groen. Absolute koploper is de beurs in Tokio met een winst van bijna twee procent.

The Peoples Bank of China verlaagde vanochtend een belangrijke beleidsrente nadat de bank 2 miljard yuan aan liquiditeit in het systeem pompte, en dat kan een voorbode zijn voor extra versoepelingen nu de economie van China meer steun lijkt te kunnen gebruiken.

De Chinese inflatie zit rond nul en de producentenprijzen, een indicatie voor de ontwikkeling van de inflatie, daalden in mei met 4,6 procent. Daarmee dreigt voor China deflatie.

Het positieve sentiment op Wall Street ging maandag aan de oliemarkten voorbij. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot in New York 4,4 procent lager op 67,12 dollar.

Bedrijfsnieuws

Grubhub is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, heeft momenteel ongeveer 2.800 werknemers in dienst.

Fastned haalde met de uitgifte van een obligatielening 21,9 miljoen euro op. De obligaties hebben een coupon van 5,5 procent en een looptijd van vijf jaar. Daarnaast hebben investeerders voor 2,4 miljoen euro aan investeringen uit eerdere emissies verlengd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 4.339,00 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.066,33 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.461,92 punten.