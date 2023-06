FTC wil overname Activision door Microsoft blokkeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission heeft maandagavond laat laten weten de overname van Activision Blizzard door Microsoft te willen blokkeren. Er zijn veel zorgen dat de overname Microsoft een te grote machtspositie geeft, omdat het kan besluiten om bekende games van Activision Blizzard, als Call of Duty en Overwatch, alleen uit te geven op zijn eigen gameconsole Xbox. "Een voorlopig bevel tot het blokkeren van de overname is nodig om een status quo te behouden en om te voorkomen dat de concurrentie wordt benadeeld", verklaarde de FTC. De machtspositie die Microsoft creëert met de overname, kan volgens de toezichthouder leiden tot "significante schade" voor consumenten in meerdere markten. Halverwege mei werd al bekend dat de Europese Unie wel akkoord is met de overname, maar dat de Britse toezichthouder de deal niet ziet zitten en aanvullende toelichting eist. Bron: ABM Financial News

