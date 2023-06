Chinese centrale bank sorteert voor op renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van China heeft een belangrijke beleidsrente verlaagd, nadat de bank 2 miljard yuan aan liquiditeit in het systeem pompte, en dat kan een voorbode zijn voor meer versoepelingen nu de economie van China meer steun lijkt te kunnen gebruiken. De Chinese inflatie zit rond nul en de producentenprijzen, een indicatie voor de ontwikkeling van de inflatie, daalden in mei met 4,6 procent. Daarmee dreigt voor China deflatie. De verlaging bracht de rente voor een leentermijn van zeven dagen naar 1,9 procent. Volgende week dinsdag buigt de bank zich over de zogeheten eenjarige loan prime rate, die momenteel op 3,65 procent staat. De vijfjarige variant staat op 4,3 procent. Commerciële banken in China namen eerder ook al rentemaatregelen. Vorige week sprak een bestuurder van de bank zich in Shanghai al uit over eventuele maatregelen om de financieringskosten te verminderen. Bron: ABM Financial News

