Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openiningswinst van 107 punten voor de Duitse DAX, een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 30 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten boekten maandag solide winsten, waarbij beleggers vooruitkijken naar de belangrijkste gebeurtenissen komende week, waaronder Amerikaanse inflatiecijfers en de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

"Nu de ECB deze week zo goed als zeker met nog eens 25 basispunten de rente verhoogd, waarschijnlijk volgende week gevolgd door de Zwitserse Nationale Bank en de Bank of England, zou de Fed wel eens een uitzondering kunnen blijken te zijn", zei CMC Markets.

"Net voordat de beleidsmakers van de Fed hun stilteperiode ingingen, waren er enkele duidelijke hints over overslaan of een pauze in juni met het potentieel voor een nieuwe verhoging in juli", aldus CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Het Zwitserse mijnbouwbedrijf Glencore heeft de Canadese mijnbouwer Teck benaderd voor een overname van de kolentak, volgens berichten. Dit zou een alternatief zijn voor de fusie tussen de twee bedrijven waar Glencore eerder op aanstuurde. Glencore steeg 0,5 procent.

ThyssenKrupp wil zijn elektrolysebedrijf Nucera een aparte beursnotering in Frankfurt geven, en wil met deze beursgang 500 tot 600 miljoen euro ophalen en snellere groei van de waterstofindustrie bevorderen. Het Duitse industriebedrijf meldde maandag dat de beursnotering voor de zomervakantie een feit zou moeten zijn. Het aandeel ThyssenKrupp daalde 4,1 procent.

Topman Oliver Blume van Volkswagen zal dinsdag een omvangrijk reorganisatieplan voor de autofabrikanten Volkswagen en Audi voorleggen aan de raad van commissarissen. Dat meldde Handelsblatt maandag. Volkswagen noteerde 2,4 procent hoger.

De Zwitserse toeleverancier voor de industrie Georg Fischer doet een bod van 2,1 miljard euro op het Finse Uponor. Het bod is al geaccepteerd door de grootste aandeelhouder Oras Invest. Het aandeel Uponor steeg 6,7 procent.

Mediabedrijf Media For Europe won 2,3 procent. Oprichter Silvio Berlusconi is vandaag overleden.

In Frankfurt won Adidas 5,5 procent, Infineon Technologies steeg 2,7 procent, terwijl Hannover Rueck 2,0 procent lager noteerde.

In Parijs steeg Teleperformance 3,9 procent. Hermes International noteerde 3,0 procent hoger. Totalenergies verloor 1,8 procent.

Euro STOXX 50 4.316,49 (+0,6%)

STOXX Europe 600 460,73 (+0,2%)

DAX 16.097,87 (+0,9%)

CAC 40 7.250,35 (+0,5%)

FTSE 100 7.570,69 (+0,1%)

SMI 11.301,25 (+0,4%)

AEX 760,34 (+0,1%)

BEL 20 3.642,11 (+0,1%)

FTSE MIB 27.410,47 (+0,9%)

IBEX 35 9.344,40 (+0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht hoger, na maandag hoger te zijn gesloten.

Beleggers bereidden zich voor op een drukke week met Amerikaanse inflatiedata en het rentebesluit van de Federal Reserve.

Dinsdag verschijnen inflatiecijfers, waarbij beleggers hopen op een verdere daling van de inflatie. Economen voorspellen een daling tot 4 procent.

Een dergelijke daling zou waarschijnlijk de verwachting in de markt versterken dat de Fed de rentetarieven ongewijzigd zal laten na afloop van zijn beleidsvergadering woensdag.

"De kans dat de Fed een pauze inlast in haar opwaartse rentepad is de laatste weken toegenomen", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Althans, afgaand op commentaren van een aantal bestuurders. Ook Fed-voorzitter Jerome Powell sprak zich in die zin uit. Hij suggereerde dat de centrale bank even achterover kan leunen en de economische cijfers afwachten", voegde hij toe.

Analisten merkten echter op dat recente renteverhogingen van andere centrale bank laten zien dat beleggers niets als vanzelfsprekend zouden moeten beschouwen.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 4,4 procent, ofwel 3,05 dollar, lager op 67,12 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS het ondernemersvertrouwen en inflatiecijfers geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Salesforce heeft maandag AI Cloud geïntroduceerd, software voor klantrelatiebeheer waarbij software voor kunstmatige intelligentie wordt gecombineerd met data uit meerdere bronnen. Het aandeel daalde ongeveer 1,0 procent.

Het aandeel Chinook Therapeutics steeg circa 58 procent, na een overnamebod van Novartis. Het bod waardeert Chinook op 3,5 miljard dollar, inclusief mijlpaalbetalingen.

Nasdaq Inc heeft een bod uitgebracht op softwarebedrijf Adenza. Het aandeel Nasdaq daalde circa 11,3 procent.

S&P 500 index 4.338,94 (+0,9%)

Dow Jones index 34.066,33 (+0,6%)

Nasdaq Composite 13.461,92 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger. The People's Bank of China heeft dinsdag een belangrijke beleidsrente verlaagd, in een poging de kredietverstrekking te vergemakkelijken.

Nikkei 225 33.058,65 (+1,9%)

Shanghai Composite 3.226,89 (-0,1%)

Hang Seng 19.482,83 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0778. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0765 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0751 op de borden.

USD/JPY Yen 139,50

EUR/USD Euro 1,0778

EUR/JPY Yen 150,32

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten