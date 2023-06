Jaarvergadering Galapagos benoemt Susanne Schaffert tot bestuurslid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Galapagos hebben maandag tijdens de jaarvergadering van het concern ingestemd met de benoeming van Susanne Schaffert tot niet-uitvoerend onafhankelijk lid van de raad van bestuur. Dit meldde het concern maandag laat. Schaffert vervangt Rajesh Parekh die op 10 juni 2023 is afgetreden. Schaffert heeft circa 27 jaar in verschillende functies gewerkt bij Novartis en is ook lid van de raad van bestuur van Incyte Corporation en Novo Holdings, en lid van de Novo Advisory Group en de Executive Education Board van St. Gallen Business School. Bron: ABM Financial News

