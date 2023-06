Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.315,16 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.959,85 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 13.361,11 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag hoger, terwijl beleggers zich voorbereidden op een drukke week met Amerikaanse inflatiedata en het rentebesluit van de Federal Reserve. Dinsdag verschijnen inflatiecijfers, waarbij beleggers hopen op een verdere daling van de inflatie. Economen voorspellen een daling tot 4 procent. Een dergelijke daling zou waarschijnlijk de verwachting in de markt versterken dat de Fed de rentetarieven ongewijzigd zal laten na afloop van zijn beleidsvergadering woensdag. "De kans dat de Fed een pauze inlast in haar opwaartse rentepad is de laatste weken toegenomen", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Althans, afgaand op commentaren van een aantal bestuurders. Ook Fed-voorzitter Jerome Powell sprak zich in die zin uit. Hij suggereerde dat de centrale bank even achterover kan leunen en de economische cijfers afwachten", voegde hij toe. Analisten merkten echter op dat recente renteverhogingen van andere centrale bank laten zien dat beleggers niets als vanzelfsprekend zouden moeten beschouwen. De euro/dollar noteerde op 1,0747. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0748 op de borden. Olie noteerde maandag tot 3,7 procent lager. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS het ondernemersvertrouwen en inflatiecijfers geagendeerd. Bedrijfsnieuws Salesforce heeft maandag AI Cloud geïntroduceerd, software voor klantrelatiebeheer waarbij software voor kunstmatige intelligentie wordt gecombineerd met data uit meerdere bronnen. Het aandeel steeg 1,4 procent. Ook het aandeel Chinook Therapeutics zal in beweging komen, na een overnamebod van Novartis. Het bod waardeert Chinook op 3,5 miljard dollar, inclusief mijlpaalbetalingen. Het aandeel steeg 58,3 procent. Nasdaq Inc. heeft een bod uitgebracht op softwarebedrijf Adenza. Het aandeel Nasdaq daalde 11,9 procent. Maandagavond nabeurs publiceert Oracle nieuwe kwartaalcijfers. Beleggers lijken hier vertrouwen in te hebben. Het aandeel won 5,6 procent. Bron: ABM Financial News

