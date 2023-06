Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 460,73 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,9 procent op 16.097,87 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.250,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.570,69 punten. Europese aandelenmarkten boekten maandag solide winsten, waarbij beleggers vooruitkijken naar de belangrijkste gebeurtenissen komende week, waaronder Amerikaanse inflatiecijfers en rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. "Nu de ECB deze week zo goed als zeker met nog eens 25 basispunten de rente verhoogd, waarschijnlijk volgende week gevolgd door de Zwitserse Nationale Bank en de Bank of England, zou de Fed wel eens een uitzondering kunnen blijken te zijn", zei CMC Markets. "Net voordat de beleidsmakers van de Fed hun stilteperiode ingingen, waren er enkele duidelijke hints over overslaan of een pauze in juni met het potentieel voor een nieuwe verhoging in juli", aldus CMC Markets. De euro/dollar noteerde op 1,0751. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0749 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0748 op de borden. Olie noteerde maandag tot 5 procent lager. Bedrijfsnieuws Het Zwitserse mijnbouwbedrijf Glencore heeft de Canadese mijnbouwer Teck benaderd voor een overname van de kolentak, volgens berichten. Dit zou een alternatief zijn voor de fusie tussen de twee bedrijven waar Glencore eerder op aanstuurde. Glencore steeg 0,5 procent. ThyssenKrupp wil zijn elektrolysebedrijf Nucera een aparte beursnotering in Frankfurt geven, en wil met deze beursgang 500 tot 600 miljoen euro ophalen en snellere groei van de waterstofindustrie bevorderen. Het Duitse industriebedrijf meldde maandag dat de beursnotering voor de zomervakantie een feit zou moeten zijn. Het aandeel ThyssenKrupp daalde 4,1 procent. Topman Oliver Blume van Volkswagen zal dinsdag een omvangrijk reorganisatieplan voor de autofabrikanten Volkswagen en Audi voorleggen aan de raad van commissarissen. Dat meldde Handelsblatt maandag. Volkswagen noteerde 2,4 procent hoger. De Zwitserse toeleverancier voor de industrie Georg Fischer doet een bod van 2,1 miljard euro op het Finse Uponor. Het bod is al geaccepteerd door de grootste aandeelhouder Oras Invest. Het aandeel Uponor steeg 6,7 procent. Mediabedrijf Media For Europe won 2,3 procent. Oprichter Silvio Berlusconi is vandaag overleden. In Frankfurt won Adidas 5,5 procent, Infineon Technologies steeg 2,7 procent, terwijl Hannover Rueck 2,0 procent lager noteerde. In Parijs steeg Teleperformance 3,9 procent. Hermes International noteerde 3,0 procent hoger. Totalenergies verloor 1,8 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.309,79 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

