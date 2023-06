Fastned haalt bijna 22 miljoen euro op met nieuwe obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft met de uitgifte van een obligatielening 21,9 miljoen euro opgehaald. Dit maakte het snellaadbedrijf maandagavond bekend. De obligaties hebben een coupon van 5,5 procent en een looptijd van vijf jaar. "Daarnaast hebben investeerders voor 2,4 miljoen euro aan investeringen uit eerdere emissies verlengd, waarmee het totale uitgegeven bedrag in deze financieringsronde op meer dan 24 miljoen euro uitkomt", meldde Fastned. De opbrengst wordt gebruikt om het snellaadnetwerk in Europa uit te breiden. "Recente Europese regelgeving, die snellaadinfrastructuur op de Europese hoofdwegen verplicht stelt, zal leiden tot meer aanbestedingen in de komende jaren. Fastned staat er goed voor om zijn hoge succesratio bij dergelijke tenders voort te zetten." Bron: ABM Financial News

