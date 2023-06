Halfgeleiders in trek in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is een belangrijke week voorzichtig positief begonnen. Aangevoerd door halfgeleideraandelen steeg de AEX maandag 0,1 procent op 760,34 punten. "De economische kalender staat vol vuurwerk en sommige daarvan zouden de huidige rally een flinke dreun kunnen geven. Dit is de week waarin we de Amerikaanse inflatiecijfers gaan zien en de Fed-vergadering", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Voorafgaand aan het Amerikaanse rentebesluit verschijnen dinsdag belangrijke inflatiecijfers in de VS. Gerekend wordt op een kerninflatie van 5,3 procent in mei. Dat zou een daling zijn van de 5,5 procent in april. De meerderheid van de markt rekent er nog altijd op dat de Fed deze week een pauze inlast. Wel verwacht bijna 55 procent van de markt momenteel dat de Fed in juli alsnog de rente zal verhogen met 25 basispunten en iets meer dan 15 procent denkt zelfs aan een renteverhoging van 50 basispunten. De Europese Centrale Bank lijkt haar basisrente donderdag met nog eens 25 basispunten te verhogen, verwacht de markt, ondanks dat de economie in de eurozone verzwakt en de inflatie afkoelt. Kepler Cheuvreux verwacht na donderdag nog één renteverhoging, net als Goldman Sachs. In juli gaat de rente vermoedelijk nog eens met 25 basispunten omhoog, waarmee de depositorente uitkomt op 3,75 procent. Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0751. WTI-olie werd bijna 5 procent goedkoper en kostte daarmee weer minder dan 70 dollar. Volgens Aslam creëert dit "een gevoel van onbehagen bij het OPEC-kartel." Stijgers en dalers ASMI en Besi gingen aan kop in de AEX. ASMI won ruim anderhalf procent en Besi meer dan 2 procent. Hekkensluiter DSM Firmenich verloor meer dan 2 procent. Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano gaat het hierbij om een optelsom van negatieve berichtgeving over het bedrijf. De fusie tussen DSM en Firmenich blijkt toch vooral in het voordeel te werken van Firmenich en haar aandeelhouders, zei de analist tegen ABM Financial News. In de AMX won Alfen ruim 4 procent. Batenburg Techniek en Alfen gaan jaarlijks 500 prefab transformatorstations aan netbeheerder Stedin leveren om het elektriciteitsnet uit te breiden. De contracten met een waarde van 160 miljoen euro lopen minimaal vier jaar en maximaal acht jaar. Allfunds sloot 1,5 procent hoger. Inpost verloor ruim 2 procent. In de AScX won Azerion ruim 14 procent. Nedap en NSI sloten ruim een procent lager. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot hoger. Bron: ABM Financial News

